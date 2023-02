Stiri pe aceeasi tema

- Punctele negre apar din cauza porilor infundați. Din fericire, exista mai multe modalitați de a-i desfunda și de a scapa de aceste puncte negre in mod natural, relateaza Eva.ro .5 moduri simple și rapide de a elimina punctele negre de pe nas1.) Scrub cu pasta de dințiDe ce ai nevoie:pasta de dințio…

- Gicuța din Aparatori a fost reținut de polițiști dupa ce, a fost cat pe ce sa-și omoare iubita. Cunoscutul cantareț și-a rapit iubita și a vrut sa-o incendieze in portbagajul mașinii. Acum, acesta va sta in arest preventiv pentru 30 de zile. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la o datorie de 1500…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 27 de ani, din Bucerdea Granoasa, prins beat la volanul mașinii. Avea o alcoolemie de 0,70 mg/l A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 27 de ani, din Bucerdea Granoasa, prins beat la volanul mașinii. Avea o alcoolemie de 0,70 mg/l La data de 28…

- Experții de la Driving Test Success spun ca puteți elimina stratul de gheața prin simpla activare a ventilatorului de parbriz al mașinii. Jetul de aer astfel dirijat va incalzi sticla din interior și va ajuta la topirea gheții.In videoul companiei, ei au explicat: „Setați temperatura pe treapta cea…

- Langa noi: Grav accident de circulație la Cumparatura. Pompierii se grabesc sa scoata o persoana dintre fiarele mașinii Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe DN 2 in județul Suceava. Au fost anunțate doua victime, dintre care una incarcerata. Potrivit ISU Suceava, accidentul a avut…

- Probabil ați observat in trafic multe autoturisme care au montate folii pe geamuri. Unele au folii pe geamurile din spate, iar altele pe geamurile din fața. Daca nu știați pana acum, foliile de protecție trebuie montate doar in service-uri autorizate de Registrul Auto Roman, astfel riscați o amenda…

- Verificarea uleiului la motorul mașinii este este cea mai importanta operațiune de intreținere pe care orice șofer trebuie sa o faca regulat. De cele mai multe ori, conducatorii auto trec cu vederea verificarile periodice ale uleiului de motor, fapt care duce la daune majore și cheltuieli mult mai mari…

- Comercianții parteneri PayPoint vor putea oferi clienților carduri cadou de la branduri de top globale și locale clienților, datorita parteneriatului dintre PayPoint și epay. Astfel, retailerii din Romania vor avea acces la un portofoliu atractiv de carduri cadou de la cele mai importante branduri internaționale…