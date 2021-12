Ce sunt nativii digitali? Proiect românesc de „industrie culturala 4.0” (VIDEO) Meseriile viitorului in industriile culturale si creative pentru nativii digitali…O tema actuala pe mapamond, care deși suna destul de science fiction pentru Romania devine treptat certitudine la și noi in țara. „Industrie culturala 4.0: profesii creative ale viitorului” reprezinta un proiect de promovare in mediul online a profesiilor creative contemporane, adresat in special tinerilor din Romania care aspira sa lucreze sau sunt tineri practicieni in industriile culturale. Proiectul presupune producerea de materiale video, care au la baza structura unui interviu video cu un profesionist, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

