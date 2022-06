Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat noul plan de asistenta in materie de securitate pentru Ucraina, in valoare de 700 de milioane de dolari, urmand sa fie livrate inclusiv sisteme de rachete avansate. „Statele Unite vor sta alaturi de partenerii nostri ucraineni si vor continua sa furnizeze…

- Statele Unite au anunțat ca trimit mai multe sisteme de lansatoare de rachete in Ucraina, dar capacitatea acestora de a face o diferența reala pe teren impotriva armatei ruse nu este atat de clara. Anunțul se refera la Himars, un sistem mobil montat pe vehicule blindate ușoare. Armatele rusa și ucraineana…

- Statele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a susține presedintele Joe Biden. Un inalt oficial de la Casa Alba a clarificat intr-o discutie cu presa ca este vorba…

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de 150 de milioane de dolari, care furnizeaza munitii suplimentare pentru artilerie, radare si alte echipamente, fiind cel mai recent ajutor acordat Kievului pentru a respinge invazia Rusiei,…

- Militarii ucraineni au probleme in menținerea ritmului antrenarii noilor recruți pentru folosirea armelor antitanc Javelin livrate de SUA Ucrainei, a avertizat senatoarea americana Lisa Murkowski, in cadrul unei audieri in Congresul SUA a secretarului american al Apararii, Lloyd Austin și a șefului…

- Rusia a confirmat duminica atacaul de la aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei. Ministerul rus al apararii a susținut ca atacul cu rachete de inalta precizie a vizat distrugerea un hangar cu arme si muinitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene. In urma atacului, pista…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 61. La Kiev au sosit secretarul american al apararii, Lloyd Austin, și Antony Blinken, secretarul de stat american, care s-au intalnit, noaptea trecuta, cu presedintele Volodimir Zelenski. UPDATE 13:45. Rusia anunta incetarea ostilitatilor pentru a lasa civilii sa plece…

- Armata rusa a afirmat luni seara ca a distrus cu „rachete de inalta precizie" un important depozit de arme de fabricatie straina ce au fost livrate recent Ucrainei, in apropiere de Liov (Lviv, cel mai mare si cel mai important oras din vestul Ucrainei). Fortele aeriene rusesti au efectuat in cursul…