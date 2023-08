Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit luni in Mamaia, luați de valuri și scoși fara viața din apa de salvatori. Marea era extrem de agitata, dupa cum se poate vedea intr-un video publicat de dimineața de pagina de Facebook Meteoplus, iar dupa tragedie IGSU a transmis un apel turiștilor aflați pe Litoral.Cinci persoane…

- Cel puțin șapte persoane au murit in orașul Zaria din Nigeria dupa ce o moschee s-a prabușit.O moschee din orașul nigerian Zaria s-a prabușit vineri, in timpul rugaciunilor, provocand moartea a cel puțin șapte persoane, anunța autoritațile locale, potrivit BBC. „Inițial au fost gasite patru…

- Cauzele incendiului nu au fost deocamdata stabilite, a mentionat intr-o conferinta de presa procurarea adjuncta din Colmar, Nathalie Kielwasser. Potrivit pompierilor, focul a pornit de la parterul cladirii, iar o parte dintre cei de la etaj au reusit sa scape. In total, in cladire se aflau 28 de persoane…

- Temperaturile de cuptor i-au facut pe oameni sa caute macar cateva minute de racoare. Așa ca mulți au mers la scaldat. Autoritațile atrag insa atenția sa nu facem acest lucru in locuri neamenajate.

- La malul Marii Negre, pericole exista și atunci cand apa este liniștita, fara valuri, din cauza curenților rip. Ca sa-i identifici trebuie sa știi ca atunci cand in mare sau in ocean sunt valuri, acestea se sparg la țarm, iar apa se retrage uneori catre larg printr-un canal central. Este un curent de…

- 17 persoane au murit dupa ce o nava plina cu migranți s-a scufundat in largul coastelor Greciei. 100 de oameni au fost salvați de navele pazei de coasta, potrivit Reuters.100 de persoane au fost salvate, au mai spus autoritațile, dar nu este clar cați oameni se aflau la bord cand nava s-a scufundat.…