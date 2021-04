Ce sunt alimentele anti îmbătrânire? Vitamine, minerale și acizi grași esențiali… Daca dieta este sanatoasa și echilibrata, este plina de beneficii antioxidante, constituie primul scut anti-imbatranire pentru piele. „Lasa-ți dieta sa fie singurul tau medicament”, spunea Hipocrate. O parte din toate provine din farfurie. Desigur, nu suntem cu toții la fel si inevitabil, ridurile apar,... The post Ce sunt alimentele anti imbatranire? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane devin leneșe atunci cand se gandesc ca trebuie sa inceapa un nou program de slabit. Tocmai de aceea a și fost inventat un proces pentru ei, numit intocmai ”Dieta leneșa”. ”Dieta leneșa”. Slabește rapid și sanatos cu ea „Dieta leneșa” este o versiune mai relaxanta a dietei ketogenice,…

- Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a postat un material video pe canalul sau de youtube in care vorbește despre amenda primita de poliție in urma petrecerii de ziua sa. Selly spune ca legea ”este foarte stupida” deoarece ”cluburile sunt pline” și legea nu se aplica ”pentru toata lumea la fel”. Referitor…

- CHIȘINAU 22 feb - Sputnik. Protestul transportatorilor preconizat pentru marți nu va afecta considerabil economia țarii, dar daca aceste neințelegeri cu autoritațile vor dura o perioada mai lunga, atunci consecințele vor fi resimțite, susține expertul economic Viorel Girbu. Specialistul considera…

- Sintetizata pentru prima data in urma cu peste un secol, aspirina a fost descrisa inca din antichitate, de medicul grec Hipocrate, care in lucrarile sale, in anul 400 i.H., a oferit detalii despre o pudra amara extrasa din scoarța de salcie, cu proprietați deosebite in diminuarea durerilor și reducerea…

- Autor: Petru ROMOȘAN Am vazut ce s-a ales de MAGA (Make America Great Again !) a lui Donald Trump. Prin Joe Biden, SUA se intoarce la afacerile imperiale, la razboaiele sale, as usual (business as usual). Imperiul a pus si va pune in continuare la pamant natiunea suverana americana, reprezentata azi…

- Dieta este foarte importanta și chiar esențiala pentru o viața sanatoasa. Astfel ca, adoptand un regim alimentar corespunzator putem sa contribuim la imbunatațirea funcțiilor organismului, dar și la intinerirea creierului. Alimente necesare pentru imbunatațirea funcțiilor creierului Creierul este un…

- Exportam gaze in Ungaria și Bulgaria, Romania importa, dar și exporta gaze, iar cantitațile relativ mari care circula prin interconectorii cu vecinii arata ca, pentru prima data in istoria sa, țara noastra funcționeaza ca un hub gazier. Potrivit datelor interactive Transgaz, importam 8,,7 milioane…

- Atragerea fluxurilor de capital depinde de oferta, iar aici, desigur, ne vom stradui cu totii sa acceleram listarea Hidroelectrica si, posibil, si a altor companii unde statul are o prezenta majoritara, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, intr-o conferinta de…