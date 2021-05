Ce sunt acarienii, cum scăpăm de ei și cum prevenim apariția lor Acarienii pot trai in colonii de mii de membri in casele noastre, in special in zonele umede și calduroase, in așternuturi, covoare și paturi. Acarienii au dimensiuni atat de mici, ca nu pot fi vazuți cu ochiul liber, dar ii putem ține sub control prin metode simple. Acarienii sunt inrudiți cu paianjenii, dar sunt atat de mici ca nu ii putem vedea decat cu un microscop. Aceste mici insecte parazite traiesc pe patul nostru, in perne și in saltea, și chiar pe corpul nostru. Se pare ca cei mai mulți prefera sa stea pe gene și in sprancene, iar noaptea migreaza spre zonele grase ale tenului, in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lunea Mare din Saptamana Patimilor lui Iisus Hristos: Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, este ultima saptamana din Postul Paștilor, cea in care creștinii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului. In Lunea Mare se citește istoria lui Iosif cel…

- „Precum boierii din veacul al XIX-lea care iși trimiteau copiii la studii in Franța, Germania, Austria sau Marea Britanie, actualul guvern dorește sa trimita viitorul țarii in state „mai bune” pentru a-și finaliza studiile superioare, pe banii statului care nu vor fi returnați, in cazul in care aceștia…

- Vineri, dupa ora 17:00, au fost dispuse masuri de intensificare a verificarilor si controalelor la nivel national, potrivit sursei citate. La controale au participat aproximativ 5.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, care au desfasurat 870 de actiuni punctuale, ce au vizat, in special,…

- Pe langa faptul ca accelereaza procesele de vindecare a ranilor, aloe vera hidrateaza și menține tinerețea pielii. De la taieturi și rani, pana la acnee, arsuri, eczeme și psoriazis, aloe vera calmeaza, hranește, hidrateaza și vindeca. Proprietati antiinflamatoare si antimicrobiene Astazi, planta este…

- Deși ar trebui sa fie oficial o componenta a securitații naționale, securitatea alimentara este cumva lasata in voia sorții. Creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol poate transforma Romania intr-un stat independent in ceea ce privește asigurarea securitații alimentare a populației,…

- In acest an, “Curatenia de primavara” se desfașoara in perioada 02.03.2021 ÷ 12.04.2021. Echipele Salubris vor actiona in cartierele orasului zilnic intre orele 08.00 ÷ 18.00 conform programului aprobat. Activitatea se va desfasura si in timpul sarbatorilor pascale catolice. Programul de curatenie de…

- Parlamentarii PSD vor depune AMENDAMENTE pentru creșterea pensiilor și alocațiilor. „Copiii și pensionarii NU sunt o cheltuiala” Senatorii și deputații Partidului Social Democrat vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat pentru majorarea alocațiilor și pensiilor in 2021, a anunțat purtatorul…

- A lua masa impreuna zilnic este un obicei important și sanatos, care ne apropie de cei dragi, la fel ca și gatitul impreuna. Pandemia ne-a ajutat sa redescoperim pasiunea pentru gatit, așa cum arata sondajul realizat anul trecut de OnePoll pentru Herbalife Nutrition in Romania*, in care 45% dintre respondenți…