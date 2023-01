Stiri pe aceeasi tema

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Cristiano Ronaldo este așteptat sa semneze cu noua echipa pana la finalul anului. Jurnaliștii spanioli anunța ca lusitanul nu va mai juca in Europa din 2023, destinația cea mai probabila fiind Arabia Saudita. Dupa un inceput de sezon foarte complicat la Manchester United, Cristiano Ronaldo este hotarat…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…

- Karim Benzema a venit fara celebrul bandaj la gala Balonului de Aur, de luni seara. Starul lui Real Madrid joaca de mai bine de 3 ani cu mana dreapta infașurata in bandaj. Atacantul francez s-a lovit grav la deget in ianuarie 2019, intr-un meci disputat de „galactici” cu Real Betis. Benzema a amanat…

- Karim Benzema a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Real Madrid, culminat cu caștigarea premiului suprem, Balonul de Aur 2022. Atacantul francez a avut cifre de-a dreptul incredibile. Benzema a disputat 46 de partide in stagiunea 2021/2022, in toate competițiile, reușind 44 de goluri și 15 assist-uri.…