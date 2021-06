Stiri pe aceeasi tema

- elevUn alt proiect important pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Maramureș, desfașurata miercuri, a vizat alocarea sumei de 100.000 de lei pentru plata premiilor elevilor șefi de promoție in anul 2021 și a celor care au obținut premii și medalii la olimpiadele naționale. Vorbim de aproximativ…

- In 2023 vom avea doua pasaje supraterane pentru fluidizarea traficului in zonele Clubul Vacarilor și Italsofa din Baia Mare In ultima ședința a CJ Maramureș a fost votat proiectul de hotarare care prevede incheierea unui Parteneriat intre Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare, in vederea…

- In 2023, Baia Mare ar putea avea doua pasaje supraterane, asta daca toate procedurile merg bine. Prețul unui astfel de pasaj poate porni de la 2 milioane euro și poate ajunge pana la 10 milioane euro, in funcție de detaliile tehnice. Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare iși vor asuma resursele…

- In ședința de astazi a Consiliului Județean a fost votat proiectul de hotarare care prevede incheierea unui Parteneriat intre Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare, in vederea realizarii a doua proiecte de investiții importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere in Maramureș și…

- parc inPrimul parc industrial pe care Consiliul Județean Maramureș il va realiza va fi in comuna Farcașa. In acest sens, consilierii județeni au aprobat in ședința extraordinara de luni proiectul de hotarare privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al Comunei Farcașa in domeniul…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 22 aprilie, consilierii județeni au aprobat incheierea unui acord de cooperare intre Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare și Regia Autonoma Aeroportul Internațional Maramureș in vederea susținerii activitaților specifice privind creșterea traficului…

- In 22 februarie, Primaria Baia Mare a incheiat un contract cu o firma din București privind furnizarea unui autoturism pur electric, marca Peugeot E-208. Prețul total al contractului este de 158.859,05 lei (cu TVA), din care s-a scazut valoarea de 45.000 lei care reprezinta valoarea ecotichetului suportata…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 26 martie a fost aprobat un proiect de hotarare privind incheierea unui acord de asociere in vederea realizarii obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Satu Mare”. ”Se aproba incheierea unui Acord de Asociere intre U.A.T. Județul Maramureș,…