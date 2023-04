Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania.

- Fermierii din zona Moldovei vor sa blocheze vama Siret, din Județul Suceava. Sunt suparați de cantitatea uriașa de cereale din Ucraina intrata și ramasa in Romania. Spun ca, din cauza concurenței neloiale a țarii vecine și a lipsei de reacție a Uniunii Europene, sunt obligați sa iși vanda stocurile…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se apara in fața acuzațiilor fermierilor romani care spun ca Romania primește de la Comisia Europeana cei mai puțini bani, 10 milioane de euro, compensatie pentru prejudiciul cauzat in condițiile in care piața a fost invadata cu cereale ieftine din Ucraina. „Am facut…

- Uniunea Europeana va acorda asistența financiara celor trei țari cel mai puternic afectate de importul in exces de cereale ucrainene, a anuntat Agentiei de Presa Poloneze, comisarul UE pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, anunța Gazeta.ru preluata de Rador cu precizarea ca informațiile nu au putut…