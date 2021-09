Ce sumă uriașă au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate: Luna iulie, cea mai scumpă Vacanțele din aceasta vara i-au obligat pe romani sa scoata din buzunare nu mai puțin de jumatate de miliard de euro, doar in luna iulie. Potrivit statisticilor publicate de Banca Naționala a Rominiei (BNR), in a doua luna a verii, turiștii romani au cheltuit cei mai mulți bani in Grecia, Turcia si Bulgaria. Astfel, romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, destul de mult peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro. Totuși, biletele de avion nu au fost scumpe. Potrivit raportului BNR, turiștii romani au platit prețuri pornind de la 20 de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

