- Mai mulți bani pentru profesorii care corecteaza lucrari la Evaluare Naționala și Bacalaureat. Ce sume vor fi primi aceștia Profesorii care se implica in 2023, in derularea de concursuri și examene vor primi mai mulți bani din partea statului. Cresc banii pentru cei care corecteaza lucrari la Evaluarea…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor și a concursurilor naționale. Vor crește și sumele pentru personalul implicat in comisiile pentru organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat luni, la finalul sedintei de guvern, ca profesorii se intorc la ore dupa anuntul sindicatelor de suspendare a grevei, urmand ca la sfarsitul acestei saptamana sa fie incheiata situatia scolara a elevilor. „Ministerul Educatiei a luat toate masurile pentru a…

- Greva generala din invațamant continua și luni, 12 iunie, intrand in a patra saptamana. Sindicatele din Educație au anunțat ca astazi, 12 iunie, la ora 10.00, vor oferi un raspuns cu privire la ultima oferta privind creșterile salariale venita din partea Guvernului.Propunerea Executivului presupune…

- Inscrierile pentru examenele de bacalaureat si Evaluarea Nationala se vor prelungi pana pe 16 iunie, data la care toti elevii trebuie sa aiba situatia scolara incheiata, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul sedintei de Guvern.

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut apel la cadrele didactice „sa ajute sa finalizam acest an in bune condiții”. Potrivit acesteia, daca profesorii nu se intorc la clase de saptamana viitoare, examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala vor fi reprogramate.

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca.