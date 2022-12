Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a dezvaluit cați bani cere pentru un concert de 45 de minute. Artistul spune ca și-a fixat onorariul dupa participarea la Eurovision și negociaza prețul doar pentru spectacolele din Constanța. Artistul nu ține secret banii pe care ii cere pentru un concert. Mihai Traistariu a marturisit…

- Podul Minciunilor din municipiul Blaj, o investitie de 3 milioane de euro, a fost deschis joi circulatiei rutiere si pietonale, dupa lucrari care au durat opt luni, inaugurarea oficiala a acestuia urmand sa aiba loc luni, printr-un „Concert pe pod”. „Este o investitie realizata in timp record, de aproximativ…

- Pretul uleiului comestibil a fost mai mare cu 49,7% in luna august a acestui an fata de luna august a anului 2021, arata datele de la Institutul National de Statistica. In prezent, uleiul de floarea-soarelui, indiferent de brand, in majoritatea cazurilor,

- Andreea Balan este una din cele mai cunoscute soliste de la noi. Mulți romani o iubesc, iar cațiva dintre ei abia așteapta sa o aiba la evenimentele lor de suflet. Puțini dintre fani știu insa cați bani cere jurata de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” pentru un concert la noi in țara. ,,Prețul meu…

- Ultimul concert al lunii care va avea loc in data de 30 noiembrie, va fi un concert dedicat celebrarii Zilei Naționale a Romaniei, intitulat "Happy Birthday, Romania!".Pentru prima data la Targu-Mureș se va afla cantareața și actrița Irina Sarbu, alaturi de dirijorul Radu Popa, intr-un program special…

- Romexpo organizeaza, in perioada 10-13 noiembrie, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism, Targul de Turism al Romaniei - editia de toamna.

- Intrebat joi intr-o conferința de presa daca Romania va merge mai departe cu actuala schema de plafonare și compensare sau va reveni la piața reglementata pentru a rezolva actuala creștere vertiginoasa a prețurilor la energie, Klaus Iohannis a precizat ca masuri sunt discutate momentan la nivel de coaliție,…

- ”Eu sunt convins ca in continuare exista suficient lemn de foc pe piata. Comerciantii pot incerca anumite tertipuri ca sa nu livreze la acest pret, dar sunt convins ca atat Romsilva, cat si proprietarii privati au pus suficienta masa lemnoasa pe piata pentru a exista si in momentul de fata lemn de foc…