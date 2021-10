Stiri pe aceeasi tema

- Solista Cleopatra Stratan (19 ani) a dat lovitura cu piesa ”Ghița”, care, de altfel, i-a adus și un binemeritat loc in Cartea Recordurilor. Dar, mai inregistreaza un record, de data aceasta național, privind tariful, la categoria ei de varsta. Reporterii impact.ro au aflat de la organizatorii de spectacole…

- O femeie dorește sa se casatoreasca cu iubitul sau care a murit. Aceasta dorința neobișnuita este solicitata in Franța. Ea este iubita militarului francez ucis saptamana trecuta in Mali in timpul unei operatiuni a fortelor armate. Totuși, pentru a se putea casatori, femeia are nevoie de acordul presedintelui…

- Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca trebuie sa consulte bine piața inainte caci exista o diferența mare de la un retailer la altul. Cați bani caștiga o casiera la Lidl, dar una care lucreaza la Mega Image? Cei de la LIDL ofera salarii și posturi mult mai atractive decat cei de la Mega…

- Presa spaniola a descoperit clauza secreta din contractul lui Neymar cu PSG. Atacantul brazilian e platit ca sa fie politicos cu fanii francezilor. El Mundo a dezvaluit ca Neymar, 28 de ani, caștiga 541.680 de euro pe luna pentru ca a fi „politicos, punctual, prietenos și disponibil pentru fani”. Brazilianul…

- In urma cu mai bine de un an venea bomba din shwobiz-ul romanesc. Andrei Ștefanescu divorța de Antonia. Dupa divorț, fiecare și-a vazut de viața lui. Antonia se pare ca deja este fericita cu noul partener, și același lucru il putem spune și despre Andrei Ștefanescu. Numai ca, in cazul acestuia, a fost…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit astazi religios. Cei doi și-au unit destinele dupa un an de relație și sunt mai fericiți ca niciodata. Interpretul a postat prima imagine cu el și Cleopatra, soția lui, din ziua nunții.Pentru aceasta zi speciala, Cleopatra a ales o rochie de mireasa simpla…

- Ștefania, iubita lui Speak caștiga sume bune din videoclipurile pe care le posteaza pe YouTube, pe care nu oricine le-ar incasa lunar. Cați bani caștiga Ștefania, iubita lui Speak, din videoclipurile de pe Youtube ? Potrivit datelor oferite de socialblade.com , Ștefania incaseaza lunar din YouTube intre $178…

- Scandalul dintre Georgiana Lobonț și Armin Nicoara ia amploare, asta dupa ce razboiul dur dintre ei a izbucnit ieri la Acces Direct. Rareș, soțul Georgianei Lobonț, i-a dat o replica in direct Claudiei Puican, iubita lui Armin Nicoara, asta dupa ce tanara a izbucnit in plans.