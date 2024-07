Stiri pe aceeasi tema

- Soluție inedita pentru mai multe vanzari. Un constructor de mașini care e in top pe piața globala returneaza banii pe mașina clienților care divorțeaza. Potrivit publicației The Sun, cumparatorii pot opta pentru o asigurare care vizeaza divorțul, scrie digi24.ro.

- In anul 2022, Brigitte Pastrama dezvaluia ca și-a cumparat un apartament in Dubai și ca urmeaza sa se mute in orașul din Emiratele Arabe Unite, decizie pe care a luat-o de dragul fiicei ei. Așa cum afirma la acea vreme vedeta, fiica ei s-a mutat cu studiile in Dubai, astfel ca Brigitte Pastrama vrea…

- Pe 20 iulie 2024, Andrei Parvan, cunoscut in lumea mondena drept Andrei Versace, a fost gasit fara suflare in propria lui locuința. Din cate se pare, tanarul in varsta de 37 de ani ar fi murit cu aproximativ o saptamana inainte de a fi descoperit, iar cauzele inca nu sunt cunoscute, urmand a fi facute…

- Se incing spiritele in Mykonos! Alex Bodi, iubita lui și Ema Uta petrec pe insula milionarior, la doar 15 minute distanța unii de ceilalți! Au ales restaurante foarte apropiate, situate la o distanța foarte mica!

- Thalia, una dintre cele mai celebre cantarețe, a ajuns la frumoasa varsta de 52 de ani, dar are un corp de invidiat. Timpul pare sa stea in loc, iar artista dovedește acest lucru cu fiecare apariție publica. Thalia, apariție de senzație la 52 de ani Ajunsa la varsta de 52 de ani, Thalia pare sa […]…

- Carmina, fiica lui Luviu Varciu, a transmis un mesaj pe contul de socializare, dupa ce s-a zvonit ca artistul ar fi nemultumit de faptul ca tanara ar pierde vremea pe TikTok.Intr-un videoclip postat pe TikTok, fiica lui Liviu Varciu a povestit ca a vazut ca au aparut o mulțime de reacții in urma declarațiilor…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- O femeie de 34 de ani este cercetata penal dupa ce ar fi furat banii si cardul bancar al unei batrane pe care o ajutala menaj. Femeia ar fi folosit cardul pentru a face cumparaturi si retrageri de la bancomat. Prejudiciul depaseste 30.000 de lei. Femeia are 34 de ani și a lucrat ca menajera in locuința…