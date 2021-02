Ce sumă exorbitantă a oferit Guvernul pentru campania ”Poartă Mască”. Este vorba de câteva zeci de milioane de euro Nu mai puțin de 40 milioane de euro a oferit Guvernul pentru ”informarea corecta a populației privind metodele de prevenire a infectarii cu noul COVID-19”. Conform paginademedia , trei agenții de publicitate s-au ocupat de conceptul spoturilor publicitare ale campaniei, iar costul total de creație ar fi ajuns la 283.000 de euro. Pentru posturile TV, radio, print și publicații online, bugetul maxim alocat a fost de 40 de milioane de euro, prag care nu va fi insa atins, conform aceleiași surse, din motive care țin de audiența realizata. Un cunoscut solist a murit chiar de ziua lui! Folkul romanesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

