- Cosmin Olaroiu a castigat titlul in China, cu Jiangsu Suning, dupa ce a invins in finala campioana en-titre, Guangzhou Evergrande, echipa antrenata de Fabio Cannavaro, scor 2-1 la general (2-1, 0-0). Cosmin Olaroiu, bonus urias dupa ce a luat titlul cu Jiangsu Suning Este primul titlu din istorie pentru…

- Fundașul Cristi Manea (23 de ani) se antreneaza singur in aceasta perioada. Ciprioții de la Apollon nu l-au luat in lot și așteapta o oferta pentru internaționalul roman. Cristi Manea a fost cumparat de Apollon in 2015, de la Viitorul, dar nu a jucat niciun meci in Cipru. A fost constant imprumutat,…