Stiri pe aceeasi tema

- Blocul lui Sorin Ovidiu Vintu din Piața Unirii va fi scos la licitație pentru acoperirea prejudiciului in dosarul Petromservice, in care afaceristul a fost condamnat in 2016. Blocul este situat in buricul targului, vizvi de Biblioteca Naționala a Romaniei, are opt etaje și este inchiriat in intregime.…

- Revenita pe teren dupa semifinala de la Miami Open, Sorana Cirstea a debutat cu dreptul la turneul „WTA 1000” de la Madrid. Romanca s-a calificat in turul al doilea, dupa ce a trecut de Lauren Davis (56 WTA) cu scorul de 6-3, 3-6, 6-1. Aflata pe locul 44 in ierarhia mondiala, Sorana a avut nevoie de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-1, 6-4.Begu (32 ani, 37 WTA) a obtinut o victorie clara, dupa o…

- Sorana Cirstea se va duele cu Petra Kvitova pentru un loc in marea finala de la Miami. Caștigatoarea duelului din aceasta seara va juca finala cu Elena Rybakina, jucatoare care a dispus in doua seturi de Jessica Pegula, scor 7-6, 6-4.De-a lungul timpului, Sorana Cirstea și Petra Kvitova s-au intalnit…

- Thomas Johansson e antrenorul care a ”transformat-o” pe Sorana Cirstea. Romanca trece prin cea mai buna perioada a carierei, incununata cu cea mai importanta victorie, 6-4, 6-4 cu Aryna Sabalenka, ocupanta locului 2 WTA. Dupa sfertul de finala de la Indian Wells, a urmat semifinala de la Miami. Fostul…

- Informația momentului in sport! Sorana Cirstea, in semifinalele turneului de la Miami 2023. Cap de serie numarul 2 și campioana la Australian Open, romanca in varsta de 32 de ani a invins-o pe Aryna Sabalenka, in varsta de 24 de ani, la turneul organizat miercuri, 29 martie. Sorana Cirstea, in semifinalele…

- Aryna Sabalenka s-a calificat in finala de la Indian Wells 2023, acolo unde va da peste Elena Rybakina (nascuta la Moscova, dar care reprezinta de ani buni Kazahstanul). Campioana en-titre de la Australian Open vorbește despre razboiul din Ucraina și spune ca jucatorii și jucatoarele din Rusia și Belarus…