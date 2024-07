Oferta titluri de stat Ministerul Finanțelor a atras peste 2,1 miliarde de lei (435,5 milioane euro) prin cea de-a treia oferta primara de vanzare de titluri de stat Fidelis, destinata populației, derulata in acest an prin intermediul pieței locale de capital, noteaza Economedia . Oferta a fost structurata in cinci emisiuni: cele in moneda naționala au insumat subscrieri in valoare de 942,7 milioane lei, iar cele doua emisiuni in euro au atras subscrieri de 245,9 milioane euro. Toate cele cinci emisiuni Fidelis au debutat la tranzacționare joi, 4 iulie, pe Piața Reglementata a Bursei de Valori…