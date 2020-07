Ce substanțe CANCERIGENE conține oja de unghii Majoritatea femeilor folosesc des lac sau oja de unghii. Ni se pare un ritual de infrumusețare absolut banal dar puțini știm la ce riscuri ne putem expune. Potrivit medicilor, oja dauneaza grav sanatații. Elementele cancerigene prezente in lacurile pentru unghii te duc, de fapt, mai aproape de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este bine sa mconsumam usturoi. Usturoiul contine substante puternice care ajuta in lupta cu cancerul, spune American Institute for Cancer Research.Daca suferi de cancer sau de o boala cronica, ai auzit deja ca un consum ridicat de legume te ajuta sa lupti cu boala si ofera corpului echilibrul nutritional…

- Cum se circula cu trenul in timpul pandemiei. Se lasa un loc liber intre calatori și controlorul nu mai composteaza bileteleIn timpul pandemiei de coronavirus, mersul trenurilor s-a modificat ca sa se adapteze circulației reduse. Dar pentru cazurile extreme in care oamenii trebuie sa calatoreasca, se…

- Cateva sute de membri ai sindicatului PAME afiliat partidului comunist din Grecia au demonstrat vineri in fata parlamentului din Atena la distanta unul fata de celalalt pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza dpa. Majoritatea participantilor la manifestatia de 1 mai au purtat masti…

- O artista din București a creat o serie de ilustrații infațișand medici cu aure și in posturi de sfinți. Imaginile fac parte dintr-o campanie derulata de o agenție de publicitate cu scopul de a le mulțumi celor care lupta in prima linie cu pandemia de COVID-19 și au fost expuse pe panourile publicitate…

- Etulia, 24 aprilie 2020. Vinaria Etulia, parte a grupului de vinarii Bostavan, a decis testarea masiva a tuturor angajaților sai, pentru a identifica, izola și îngriji toate cazurile de infectare cu Covid-19. În spiritul responsabilitații sociale și preocuparii pentru bunastarea comunitaților…

- PodcasturiStudiu: Bolnavii decedați de COVID-19 au avut cel puțin o boala cronica Potrivit raportului saptamanal ”COVID-19, bolnavii decedați aveau peste 60 de ani. 98% dintre ei sufereau in momentul infectarii de cel puțin o boala cronica, iar 51% - doua sau mai multe. ”80% dintre bolnavii care…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a declarat la Antena 3 ca a luat masuri pentru a se asigura ca locuitorii vor sta acasa in noaptea de Inviere.„Pentru seara de Inviere am luat masuri deosebite, in legatura cu linistea si ordinea publica, astfel incat circa 30 de patrule ale politiei locale…