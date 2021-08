Ce studii are Oana Roman, fiica lui Petre Roman

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (45 de ani) are noi probleme de sanatate. Fiica lui Petre Roman a ajuns zilele trecute la spital, pentru o serie de analize medicale, dupa ce a acuzat stari de rau in mod repetat. Medicii i-au pus un diagnostic ce necesita un nou tratament, potrivit click.ro. „Recunosc ca, de cateva zile,…

- Razboiul dintre Oana Roman și Oana Zavoranu continua nu doar in instanța, ci și in mediul online. Deranjata de comentariul Oanei Zavoranu la o fotografie in care apare alaturi de Pepe, Oana Roman a taxat-o imediat pentru o greșeala gramaticala. Dupa ce Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta care ar fi avut loc intre ea și Vica Blochina. Vedeta de la Antena Stars le-a spus adevarul fanilor, ca o reacție la spusele blondinei, cea din urma declarand recent, la Xtra Night Show, ca a fost dezamagita de fiica lui Petre Roman. Iata confesiunea…

- Deja nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei au decis sa mai dea o șansa relației de iubire dintre ei doi și se pare ca acest lucru merge ca pe roate. Cei doi se afișeaza din nou impreuna și vorbesc despre cat de multa fericire le aduce dragostea pe care și-o poarta unul celuilalt in suflet.…

- Oana Roman (45 de ani) iși dorește sa paraseasca definitiv Romania. Fiica lui Petre Roman a marturisit intr-un Instastory ca tot ceea ce o mai ține legata de țara natala este mama ei, Mioara Roman. In plus, Oana s-a declarat satula de „ignoranța și veninul” din aceasta țara. „M-a intrebat cineva intr-un…

- Oana Roman a ramas cu traume mari din copilarie. Vedeta iși amintește și acum bataile crunte primite de la tatal ei, Petre Roman. Acesta a fost adeptul unei educații spartane și se pare ca punea mana pe curea ori de cate ori fiica lui mai facea cate o nazbatie, noteaza click.ro. „Se pare ca eu […] The…

- Oana Roman și Marius Elisei pare ca fac pași mari spre impacare, iar asta nu o spunem doar noi, ci faptul ca cei doi petrec tot mai mult timp impreuna in ultima perioada. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a plecat la mare alaturi de fostul sau soț și micuța Isa și a impartașit totul cu fanii din mediul…