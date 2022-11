Ce studii are Mihaela Radulescu, de fapt. Vedeta a inceput trei facultați. Mihaela Radulescu este platita cu sume enorme pentru a participa la emisiunile tv. Se pare insa ca vedeta nu a avut o pasiune prea mare pentru școala. In ciuda sutelor de mii de euro pe care le incaseaza, Mihaela Radulescu nu are studii superioare. Aceasta a inceput trei facultați, insa nu a reușit sa finalizeze niciuna. Ce studii are Mihaela Radulescu, de fapt. Vedeta a inceput trei facultați Mihaela Radulescu a studiat trei ani la Academia de Educație Fizica și Sport; unul la psihologie și trei la regie, la Facultatea…