Stiri pe aceeasi tema

- Utilajele de deszapezire au fost scoase pe drumurile nationale din nordul tarii A nins in nordul tarii, iar autoritatile au scos deja primele utilaje de deszapezire pe drumurile nationale. Aproximativ 100 de utilaje de deszapezire au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pe drumurile nationale…

- Dupa aproape un deceniu de la decizia ce i-a schimbat viața, Iulia Vantur face marturisiri neașteptate. Vedeta a vorbit sincer și deschis despre plecarea in India de acum zece ani. Cum a ajuns sa lase in urma tot ce construise in Romania pentru a o lua de la capat intr-o țara straina, o cultura total…

- Iulia Vantur, in varsta de 41 de ani și actorul Salman Khan, in varsta de 56 de ani, formeaza un cuplu de aproape 10 ani. Fosta prezentatoare TV se afla in Romania, insa in curand, se va intoarce in India. Invitata in cadrul emisiunii „Teo Show”, vedeta a vorbit despre cat de mult a ajutat-o iubitul…

- Iulia Vantur s-a intors in Romania, iar zilele trecute a fost invitata la un eveniment organizat de Andreea Raicu, deschiderea noului showroom al fostei prezentatoare de televiziune. Iubita lui Salman Khan a spus care este motivul pentrucare se afla in țara.„Am venit ca am ceva de filmat aici, am de…

- Ce studii are Gabriela Cristea. Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania. Are o experiența de mai bine de doua decenii in televiziune, iar prima oara a debutat la TVR 1, prezentand emisiunea Eurovision. Gabriela Cristea a terminat Facultatea de Comunicare…

- Atribuțiile procurorului general al Republicii Moldova sunt indeplinite de catre adjunctul responsabil pe domeniul urmaririi penale, Eduard Bulat, in situația in care mandatul actualului procuror general interimar, Dumitru Robu, expira astazi, 6 octombrie. Conform procedurilor legale, Consiliul Superior…

- Apele Romane au facut un apel la calm si responsabilitate sociala pentru folosirea rationala a resurselor de apa si economisirea acestora. Administratia a informat ca rezerva de apa este in scadere, dand insa asigurari ca este suficienta pentru cei care alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata…

- Ce studii are Georgiana Lobonț, artista care ajunge luna de luna in trendingul de pe YouTube. Georgiana Maria Lobonț are o poveste cat se poate de impresionanta. Celebra artista s-a nascut in Gherla, in județul Cluj, iar la doar 4 ani a facut cunoștința pentru prima data cu scena, mai exact la un concurs…