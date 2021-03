Stiri pe aceeasi tema

- Se adancește misterul in ceea ce privește modul in care medicul dentist acuzat de viol le-ar fi determinat pe victimele sale sa ajunga la el in apartament. Medicul Andrei Capra face lumina și explica de ce substanțele anestezice locale care le-au fost aplicate tinerelor abuzate nu au avut puterea de…

- Medicul stomatolog acuzat de viol a decis sa vorbeasca, la Acces Direct. Dentistul susține ca nu a avut nici un gest nepotrivit fața de Lolrelai, ba chiar ar fi incercat sa o apere și sa o ajute, aceasta acuzand stari de rau dupa administrarea unei anestezii locale.

- Lolrelai continua seria dezvaluirilor șocante despre posibilul medic stomatolog violator care ar fi adormit-o intenționat, cu scopul de a-și satisface nevoile fizice. Fosta concucrenta IUmor a adus, la Acces Direct, mesajele medicului de dupa incidentul neclar din urma cu un an.

- Dupa ce Lolrelai a vorbit despre banuielile ei cum ca medicul sau dentist ar fi drogat-o pentru ca mai apoi sa o violeze, inca o tanara a decis sa spuna tot ce știe despre medicul care iși amețește pacientele și le conduce la el acasa. Cum a reușit sa mai faca o victima?

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul lui Lolrelai, fosta concurenta de la iUmor, care și-a acuzat medicul stomatolog care ar fi drogat-o și violat-o. Invitata in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Ștefania Costache a povestit intreaga intamplare și a adus noi acuzații grave la…

- In 1965 planificatorii de la Institutul de Studii și Proiectare in Construcții, Arhitectura și Sistematizare - ISCAS au elaborat Schița de Sistematizare - Complexul Turda. Printre altele, schița propunea un traseu pentru drumul național 1, traseu care sa deserveasca atat Turda cat și Campia Turzii.…

- Medifacii atrag atenția asupra faptului ca romanii care au sistemul imunitar slabit sunt mai susceptibili sa se infecteze cu coronavirus. Alimentația este un factor esențial in pastrarea starii de sanatate, atenționeaza specialiștii. Alimentatia monotona, bogata in grasimi si glucide concentrate,…