Ce studii are, de fapt, Tzancă Uraganu. Cu ce se ocupa înainte…

Este numarul 1 in trending și face furori cu vocea sa, insa nu mulți sunt cei care știu detalii despre viața și copilaria lui Tzanca Uraganu. Pe langa faptul ca este din Ploiești și ca tot acolo locuiește și acum, celebrul manelist are 10 clase și, inainte de a deveni cantareț, cantarețul era fotbalist și chiar se descurca de minune, conform declarațiilor pe care le-a facut in podcast-lui lui Damian Draghici!