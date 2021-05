Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Madalina Miu și Tzanca Uraganu au ajuns la divorț. Invitata in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, inca soția manelistului a vorbit despre casnicia cu artistul și a dat carțile pe fața, in direct. Cu toate ca a vrut sa aiba parte de un divorț amiabil, la notar, celebrul…

- Madalina Miu iși duce zilele departe de drama cauzata de soțul ei, celebrul manelist Tzanca Uraganu, care s-a logodit cu o noua cucerire a sa, Alina Marymar. Actuala soție a cantarețului iși crește singura copilul, care in curand va implini patru anișori, și incearca sa se concentreze pe propria sa…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Surse din proximitatea MAE au explicat decizia prin faptul ca persoana respectiva desfasura „activitati de spionaj”. La cateva zile de la anunt, „diplomatul” expulzat poate fi vazut intr-un filmulet aparut…

- Cand vine vorba de tratament regesc, Gabriel Oprea Jr și soția sa sunt cap de lista. Pentru baiatu' lu' tata se face loc oriunde și oricand. Iata cum a fost surprins faimosul cuplu la un restaurant din Capitala de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania. Imagini de…

- Gabriel Oprea Jr. da dovada de responsabilitate! Baiatu' lu' tata și soția sa, Davida Oprea, au fost surprinși in plina zi, intr-un mall din Capitala. Iata cum are grija acesta de cea care il va face tatic pentru prima oara! Imagini de senzație cu cei doi, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel…

- Reprezentanții comercianților spun ca programul scurt din weekend inseamna pierderi foarte mari.„Continuam sa inregistram pierderi in ceea ce privește vanzarile. In procente, vorbim despre scaderi in funcție de tipul de produs, intre 20 și 60 la suta. Sunt scaderi suplimentare fața de trendul pe care…

- Și ce daca este pandemie, Adrian Minune și Calina Roman petrec impreuna de mama focului prin cluburile din Capitala. Asta dupa ce poliția a oprit petrecerea privata la care participau, el in calitate de cantareț, ea fiind una dintre invitați. Și pentru a va demonstra ca nu sunt doar vorbe in vant, datorita…

- Tzanca Uraganu demonstreaza ca viața lui este buna atat pe plan profesional, dar și in plan personal. De Ziua Indragostiților, Andrei Velcu și-a facut soția fericita, iar ea a ramas uimita de gestul manelistului. Cum i-a atenționat Madalina Miu pe toți cei care o urmaresc?