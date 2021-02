Ce studii are Andreea Antonescu de fapt? Andreea Antonescu (38 de ani) a imbrațișat un nou trend și anume vloggingul. Artista a publicat primul ei videoclip pe YouTube, videoclip in care ofera detalii mai puțin cunoscute despre ea. Ce studii are Andreea Antonescu de fapt? La Bacalaureat, Andreea Antonescu a obținut media 9,42. „La materiile care contau cel mai mult pentru mine, engleza și matematica, am luat nota 10. Matematiciana inraita, dar viața m-a dus pe drumul psihologiei. Aceasta este facultatea pe care am terminat-o. Odata descoperita psihologia, am inceput sa citesc foarte mult. Imi place extraordinar de mult sa citesc, dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

