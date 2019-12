Ce strazi instagramabile au descoperit turistii europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii europeni care vor vizita Marea Britanie vor putea avea nevoie de pasaport si de viza electronica. Premierul Boris Johnson a anuntat luni un plan care prevede introducerea unei vize electronice, dupa modelul celei americane. In practica, inainte de a pleca la Londra, persoana interesata va trebui…

- ​O românca în vârsta de 35 de ani a fost inclusa de revista americana Forbes pe lista „Regele Midas - Europa 2019”, a celor mai importanți 25 de negociatori europeni de investiții în startup-uri, în portofoliul ei de finanțari intrând și o companie fondata…

- Curioasa "redescoperire" a avut loc intr-una dintre cladirile Laboratorului National de Energie si Geologie (LNEG), situat in afara Lisabonei, de unde doi paleontologi au recuperat fosila de stegozaur Miragaia longicollum in urma cu patru ani in cadrul unui proiect de cercetare pentru un masterat. Mare…

- Mai mult de jumatate dintre romani cred ca la 30 de ani de la prabusirea comunismului in Europa viata lor nu s-a schimbat in bine, un procent comparabil doar cu perceptia cetatenilor Rusiei cu privire la evolutiile din ultimele trei decenii.

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a spus ca a votat astazi pentru ca Romania sa fie o țara respectata in Europa. Virginel Iordache a declarat ca votul sau a fost pentru ca romanilor sa le fie mai bine. „Am votat pentru ca romanii sa fie recunoscuți ca cetațeni europeni adevarați și nu de…

- „În municipiul Dej (jud. Cluj), sistemul de iluminat public va fi modernizat printr-un proiect finantat din fonduri europene, asigurate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). Contractul de finantare,…

- Turismul este una dintre cele mai dinamice activitati, cu cresteri spectaculoase de la an la an si cu investitii imense. Practic, anual apar noi destinatii recomandate si cuprinse in cataloagele marilor agentii turistice din SUA si din Europa de Vest.

- Ziarul Unirea Incepe marea asfaltare la Ocna Mureș: 2,3 km de strazi complet modernizate, plus 6 km de piste de biciclete amenajate din bani europeni Incepe marea asfaltare la Ocna Mureș: 2,3 km de strazi complet modernizate, plus 6 km de piste de biciclete amenajate din bani europeni Administrația…