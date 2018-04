Stiri pe aceeasi tema

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…

- Poate presedintele Romaniei sa refuze propunerea de schimbare din functie a procurorului-sef de la Directia Nationala Anticoruptie? Este intrebarea momentului, dupa decizia anuntata azi de Klaus Iohannis.

- „In mesajul transmis cu prilejul reuniunii, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat infiintarea Comisiei pentru pregatirea adoptarii euro in acest cadru instiutional largit, menit sa favorizeze asigurarea consensului national pentru pregatirea aderarii Romaniei la zona euro. Presedintele…

- ''N-as putea sa spun ca intarzie. Ca sa fiu corect, abia la sfarsitul saptamanii trecute, vineri parca, a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ca intarzie. Altceva pot sa spun. Presedintele in loc sa-si ia o marja de rezerva si sa fi spus, in momentul in care Ministrul Justitiei a cerut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…