Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au stabilit ce trebuie sa faca romanii de sarbatori pentru a reduce riscul de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, a anunțat ca datele care provin din Marea Britanie despre impactul variantei Omicron confirma…

- Comisia Europeana si reprezentanta acesteia in Romania vor lansa, marti, 14 decembire, o campanie de comunicare privind vaccinarea, pentru a veni in sprijinul autoritaților romane. Astfel, timp de șapte saptamani, pe posturile TV și de radio, din Romania, va fi difuzat un spot de 40 de secunde, pentru…

- Pentru al doilea an, Sarbatorile de iarna le vom petrece in conditii de pandemie. Autoritati si experti indeamna la prudenta, pentru a preveni o catastrofa in luna ianuarie. Presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, doctorul Marius Geanta, atrage atentia ca Romania in acesti doi ani de pandemie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a anunțat ca pana in prezent, in Europa au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Și in Romania se vor inregistra astfel de cazuri, a mai spus Rafila. Ministrul Sanatații a anunțat ca tulpina Omicron a fost…

- Analfabetismul funcțional științific, „raspandit și in lumea medicala” Foto arhiva Realizator: Catalin Cîrnu - De luni, elevii din învațamântul preuniversitar din România vor avea doua saptamâni de vacanța, accesul la majoritatea activitaților va fi condiționat de certificatul…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat in discursul sau la votul pe motiunea de cenzura ca PSD va veni cu siguranta cu un „plan politic coerent pentru romani”. Gabriela Firea i-a transmis mai multe mesaje premierului, afirmand ca Florin Citu „e rupt de realitate”.

- Peste 9.000 de studenți mediciniști au început cursurile la Cluj, atât în scenariu fizic, cât și în online, având în vedere contextul epidemiologic actual. La ceremonia de deschidere a noului an universitar,…

- ”Pare ca in aceasta saptamana avem o creștere considerabila, de aproximativ 35%-40%, a numarului de cazuri fața de saptamana anterioara. Depinde insa și de cum vor fi raportarile din weekend. Ceea ce putem afirma cu siguranța este faptul ca, in aceasta saptamana, am asistat la atingerea unui nou prag,…