- Ministerul rus de Externe a transmis vineri un avertisment cu privire la declaratiile "periculoase" ale NATO privind aderarea Ucrainei la alianta, relateaza CNN, citat de news.ro."NATO isi fixeaza obiectivul de a "invinge" Rusia in Ucraina, iar pentru a motiva Kievul, promite ca, dupa incheierea…

- Armata ucraineana a respins de duminica 60 de atacuri rusesti si a doborat sase drone, a anuntat luni seara Statul Major General ucrainean, indicand ca luptele cele mai intense au fost in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, potrivit DPA.Tiruri intense ale artileriei ruse au vizat luni orasul Herson…

- Fortele rusesti au folosit peste 1.200 de rachete si drone pentru a ataca sistemul energetic al Ucrainei, potrivit unui comunicat al companiei energetice ucrainene Ukrenergo, transmis in conditiile in care Ministerul britanic al Apararii a evaluat ca Rusia a esuat cel mai probabil in distrugerea…

- Bloggerii militari ruși și-au exprimat ingrijorarea cu privire la presupusele documente de razboi secrete despre efortul de razboi al Ucrainei, recent scurse online, subliniind teama de o eventuala contraofensiva, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare.…

- Rusia incearca in continuare sa preia controlul deplin asupra orasului Bahmut din estul Ucrainei "in ciuda pierderilor umane si de echipamente", dar atacurile sale pierd din viteza, iar armata ucraineana "va profita foarte curand de acest lucru" pentru a-i alunga complet pe rusi din zona, transmite…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Rusia a revendicat marti 'succese' ale recentei sale ofensive in estul Ucrainei, intr-un moment in care Kievul se asteapta la un atac rusesc de amploare odata cu apropierea unui an de la declansarea invaziei, relateaza AFP, EFE si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Discutiile cu Kievul sau cu "papusarii" sai nu au niciun rost dupa ce SUA si partenerii lor au decis sa livreze tancuri si vehicule blindate Ucrainei, a declarat luni ministrul rus adjunct de externe Serghei Riabkov, calificand aceste noi livrari drept un "pas extrem de distructiv" care nu va face…