„Varul apropiat” al lui Omicron are mutații care ar putea modifica modul in care se comporta și a inceput sa depașeasca cea mai comuna varianta in anumite state din Europa și Asiei, relateaza The Guardian. BA.2 este o subvarianta de Omicron, cea mai transmisibila tulpina de SarS-CoV-2 care a reușit sa devina rapid majoritar in toata lumea dupa ce a fost confirmata la finalul lui noiembrie in Africa de Sud.Deși cazurile de Covid au atins deja varful in unele țari, oamenii de știința urmaresc acum o creștere a cazurilor cauzate de un „var apropiat” al Omicron, cunoscut sub numele de BA.2, care incepe…