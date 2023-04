Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Ramona Olaru și-a surprins fanii cu imagini alaturi de noul iubit. Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani pare mai fericita ca niciodata. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a spus ce ii atrage atenția la un barbat.

