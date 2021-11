Ce știm acum despre supermutantul care ne sperie de câteva zile O noua și potențiala mult mai transmisibila varianta de coronavirus a fost identificata in Africa de Sud, iar mai multe state din lumea intreaga au impus deja restricții de calatorii. Organizația Mondiala a sanatații a admis ingrijorarea in privința noii tulpini denumite Omicron, o varianta care ridica multa ingrijorare și care trebuie urmarita cu atenție. Principalele companii producatoare de vaccinuri anti-Covid-19 au anunțat deja ca analizeaza noua tulpina și eficacitatea vaccinurilor impotriva acesteia. Deși cercetatorii spun ca exista motive reale de ingrijorare, ei transmit in același timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

