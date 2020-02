Stiri pe aceeasi tema

- Au fost taiati copacii din micul parc situat pe B-dul Primaverii, in fata restaurantului Cotnari si pe aleea din fata Scolii generale nr .11 de pe B - dul Tutora. Actiunea de defrisare a fost rapida, iesenii care locuiesc in zona fiind luati prin surprindere. Ei ne-au spus ca in presa Casei Patrate,…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" a ajuns intr-un stadiu avansat de negocieri cu Volkswagen, Toyota si Daewoo pentru realizarea la Iasi a unui centru de cercetare a combustibilului viitorului: hidrogenul. Politehnica ieseana si cele trei companii de autovehicule doresc sa realizeze la Iasi un…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi este in discuții avansate cu mai multe industrii auto din Asia și din Europa pentru a putea dezvolta un centru de mari dimensiuni de „Hidrogen Storage”. Astfel, cercetatorii universitații pot contribui la identificarea celei mai sustenabile surse de propulsie…

- In acest sens, saptamana trecuta, o echipa de la Volkswagen, condusa de un responsabil cu cercetarea si dezvoltarea pe noile tehnologii, Arne-Christian Voigt, a vizitat Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Mecanica, pentru a vedea progresele facute de cercetatorii ieseni in…

- Pe 27 februarie, Asociatia "Falticeni Cultural" organizeaza a doua ediție a Balului vienez. In program sunt incluse momentele muzicale ale cvartetului „Passione" din Bucuresti, cele de balet oferite de balerinii Operei Nationale din Iasi, tango profesionist, valsul copiilor ...

- Momentul este astazi si mai semnificativ: aniversam 30 de ani de libertate, de democratie cu alegeri libere. Tocmai de aceea, in ultimul numar din acest an, „Ziarul de Iasi" apare intr-o formula de exceptie, cu articole si pagini speciale in care redactorii si colaboratorii nostri s-au straduit sa ofere…

- Scoala Gimnaziala ,,Andrei Saguna” Turda a organizat in data de 29 noiembrie 2019, ora 14.00, Concursul judetean interdisciplinar „Pe urmele sfintilor”, editia a VII-a, sub coordonarea prof. in inv.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Laboratoarele Academice, evenimentele ASF dedicate educatiei financiare din mediul universitar, au prilejuit intalnirea lectorilor Autoritatii cu studenti din Universitatea „Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" si Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea…