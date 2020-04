Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 3 aprilie, ora 00.00, ora Romaniei, toate persoanele care vor sosi in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi plasate in carantina instituționalizata (in centrele special create) pentru o perioada de 14 zile, anunța Ambasada Romaniei de la Londra,…

- Vizita de stat in Regatul Unit a imparatului Japoniei, prevazuta in aceasta primavara, a fost amanata din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Palatul Buckingham printr-un comunicat preluat de AFP potrivit Agerpres. Imparatul Naruhito urma sa fie insotit de sotia sa, imparateasa Masako.…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- Financial Times: Donald Trump „apoplectic” în discuția telefonica cu Boris Johnson referitoare la decizia Marii Britanii de a permite Huawei sa joace un rol în rețelele sale de telefonie mobila 5G. Corectitudinea politica: Regatul Unit comparativ cu SUA. În Regat înca…

- Scoțienii, tot mai hotarați sa-și caștige independența, dupa Brexit. Cifrele care transmit unde de șoc la Londra Sprijinul pentru independenta Scotiei a crescut la 52%, cel mai inalt nivel de la referendumul din 2016 privind Brexit-ul, conform unui sondaj realizat chiar inainte de Brexit. Acest sondaj…

- Fostul presedinte al Consiliului European, șefu PPE Donald Tusk, a declarat la BBC ca Scotia ar fi primita in Europa "cu entuziasm" daca si-ar obtine independenta de restul Regatului Unit, scrie Agerpres.Intr-o interventie in acelasi program al BBC, ministrul de externe britanic Dominic Raab…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o discutie telefonica cu Christopher Pincher, ministru de stat pentru Europa si Americi in MAE britanic, la solicitarea acestuia, ocazie cu care ministrul roman a subliniat ca, in contextul Brexit, pentru tara noastra este foarte important…

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…