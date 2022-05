Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit, in vila sa impunatoare de la Ciolpani, o mita de 25.000 de euro. De aici i s-au tras toate ponoasele și a ajuns, acum, sa fie condamnat la inchisoare. Vila lui Oprescu este mare cat un palat. Sorin Oprescu a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa…

- Fostul Primar General al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv, vineri, la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru luare de mita. Oprescu a fost acuzat ca a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul sau Bogdan Popa, fost director…

- Bogdan Popa, fost director al Administratiei Cimitirelor, condamnat definitiv la 11 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de coruptie in care este implicat Sorin Oprescu, a fost dat in urmarire generala, dupa ce politistii nu l-au gasit la domiciliu pentru a-l duce la penitenciar.

- Cristian Stanca, fostul sofer al lui Sorin Oprescu, condamnat vineri la 7 ani si 2 luni inchisoare, a fost ridicat de politisti si dus la penitenciar, informeaza Agerpres . Stanca a fost condamnat pentru constituire a unui grup infractional organizat, in varianta agravata, si complicitate la dare si…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost dat in urmarire, dupa ce nu a fost gasit la domiciliul sau pentru punerea in aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea, informeaza Biroul de presa al IGPR. Sorin Oprescu a plecat din țara in urma cu doua saptamani pe la vama Giurgiu,…

- Curtea de Apel București a decis vineri și masura confiscarii extinse de la Sorin Oprescu a sumelor de 102.400 lei si de 9.500 euro, ridicate la percheziția facuta de procurori in septembrie 2015, precum și a unei case și unor terenuri deținute de fostul primar general al Capitalei. Sorin Oprescu a…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti l-au condamnat pe Sorin Oprescu la 10 ani si opt luni de inchisoare. Judecatorii au anuntat vineri sentinta definitiva in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu este acuzat de luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, afla astazi daca merge la inchisoare, la fix 3 ani de la sentința in prima instanța, primita in dosarul de corupție. Pe fond, fostul edil a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de inchisoare.Judecatorii de la Curtea de…