- Bilanțul in urma atentatelor teroriste de joi ale ISIS-K de la Aeroportul Hamid Karzai din Kabul a urcat la cel puțin 90 de morți și 150 de raniți, potrivit Ministerului Sanatații din Afganistan, citat de CNN și BBC. Eforturile de evacuare ale forțelor occidentale continua vineri, fiind observate persoane…

- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Joe Biden a vorbit despre ceea ce el numește „ziua grea” din Kabul.Președintele SUA spune ca situația de pe teren continua sa evolueze și este in permanența actualizat. El a laudat soldații uciși, despre care spune ca s-au angajat „intr-o misiune periculoasa de a salva viețile altora”.El considera ca…

- Fostul presedinte american Donald Trump, foarte critic cu deciziile succesorului sau Joe Biden in Afganistan, a denuntat joi o tragedie "care nu ar fi trebuit sa aiba loc niciodata" dupa atentatul care a provocat moartea a 12 militari americani in apropierea aeroportului din Kabul, relateaza AFP.…

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Emiratul islamic condamna…

- 48 de mii de oameni au fost evacuați in ultimele 8 zile din Afganistan, dar alte zeci de mii inca raman captivi in Kabul și in preajma aeroportului. Șansele lor de a scapa din emiratul talibanilor scad cu fiecare ora care trece. In urma unor ințelegeri punctuale cu talibanii, britanicii trimit echipe…

- Platforma online Airbnb „va incepe sa primeasca gratuit 20.000 de refugiati afgani in lume” pentru a raspunde „uneia dintre crizele umanitare cele mai grave ale timpurilor noastre”, a declarat cofondatorul celebrului site de inchiriere de locuințe, Brian Chesky, a informat AFP, preluata de Agerpres.…

- SUA vor evacua din Afganistan cat mai multe persoane posibil, a declarat miercuri secretarul american al Apararii Lloyd Austin, in timp ce mii de afgani se prezinta pe aeroportul din Kabul pentru a incerca sa fuga din tara dupa revenirea la putere a talibanilor, relateaza AFP. "Ii vom…