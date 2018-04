Ce spunea Ionela Prodan despre dragoste: "Eu nu am cunoscut iubirea"

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu, o prietena bune de-ale Ionelei Prodan, a facut noi dezvaluiri despre una dintre zilele in care a vizitat-o in spital. Cantareața de muzica populara a spus cum a gasit-o in salon pe mama Anamariei Pronda, dar și ce au vorbit.

- Ionela Prodan este considerata una dintre cele mai valoroase interprete de muzica populara. Timp de mai bine de 30 de ani, a avut concerte pe banda rulanta. Anamaria Prodan, MESAJ DE PASTE de la capataiul mamei sale. ULTIMELE VESTI despre Ionela Prodan Astfel, in 2012, conform declaratiei…

- Viorica Batan a murit la doar 67 de ani fiind rapusa de o boala nemiloasa. Ea va fi inmormantata miercuri. A murit cantareata de muzica populara, si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan. Femeia s-a stins la doar 67 de ani, dupa o lupta grea cu o boala crancena. Baiatul…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, are grave probleme de sanatate. Aceasta e internata de cateva zile si se pare ca starea intrepretei este tot mai rea! Ionela Prodan a fost internata din nou pe data de 17 martie, la Elias. Artista are probleme grave la pancreas si la ficat. In ultimele luni,…

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

