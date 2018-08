Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca in calitate de "simplu cetatean" simte "un inconfort major" fata de faptul ca Romania este reprezentata in SUA de fostul sef al SRI George Maior ca ambasador, avand in vedere ca acesta, in calitatea pe care a avut-o, "a…

- Calin Popescu Tariceanu, a facut referire in acesta seara la Antena 3, la fostul șef al SRI, actualmente ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, spunand ca „a observat ca este foarte activ si ca nu i se pare normal ca cel care a patronat practicile ilegale in tara sa reprezinte Romania in SUA”.

- Protocoalele secrete vor ramane un subiect mereu atractiv pentru publicul iubitor de dezbatere și analiza. Un subiect, zic eu, neinchis, mai ales ca in ultimul timp au ieșit la iveala atatea documente cu caracter secret, incheiate intre SRI și diferite instituții ale Statutului. Practic, s-au confirmat…

- Semnatura Laurei Codruta Kovesi, revocata de presedintele Klaus Iohannis de la conducerea DNA, se afla pe doua dintre cele trei protocoale de colaborare cu serviciile desecretizate pana acum. Coalitia de guvernare a acuzat ca aceste protocoale secrete stau la baza Statului Paralel.

- Dragnea vrea urgent lege pentru declasificarea protocoalelor SRI. Președintele Camerei Deputaților și cel al Senatului au depus o inițiativa legislativa in Parlament pentru a desecretiza o decizie a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu cer adoptarea de urgența…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii din justitie, inclusiv cu Parchetul General, atunci cand conducerea acestuia era asigurata de Laura Codruta Kovesi, sunt lucruri de o 'gravitate extrema' care ar fi afectat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca mitingul pentru sustinerea Guvernului anuntat de social democrati i se pare un demers "ciudat si putin caraghios" si ca asemenea manifestari aveau loc doar in perioada comunismului. "Mi se pare o ciudatenie, ca sa nu folosesc alte clasificari. Un miting…

- Președintele Iohannis, despre mitingul PSD: ”Mi se pare caraghios, ca pe vremea comuniștilor. Sa puna mana sa munceasca!”, a spus șeful statului, miercuri, la Bookfest, intrebat cum vede anunțul social-democraților, privind organizarea unui miting de susținere a Guvernului Dancila și a masurilor economice…