Emilia Ghinescu și barbatul pe care l-a facut tatic de fetița au trait o frumoasa poveste de dragoste aproximativ 13 ani, insa cei doi nu au ajuns in fața altarului. In urma cu ceva vreme, mai exact la finalul anului 2022, in luna decembrie, interpreta de muzica populara vorbea despre casatoria cu partenerul de viața. Ulterior, in luna iulie a acestui an, artista a spus ca, la varsta pe care o are, nu ar mai face acest pas.