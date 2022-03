Stiri pe aceeasi tema

- Batalionul Azov, o grupare de luptatori care a aparut ca urmare a anexarii Crimeei de catre Rusia in 2014, cu viziuni de extrema dreapta, a devenit una dintre motivațiile folosite de propaganda Kremlinului pentru invazia din Ucraina. Luptatorii Azov au avut și aspirații politice, dar partidul format…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy trebuie sa recunoasca Crimeea ca regiune rusa, precum si independenta republicilor separatiste Donetk si Luhansk, a declarat, miercuri, 9 martie, purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu privire la disponibilitatea presedintelui ucrainean…

- Mesajul, citat de agenția ruseasca Tass , vine intr-un moment in care militarii ruși bombardeaza zone urbane, provocand numeroase victime printre civili și adevarate „catastrofe umanitare” in orașe precum Mariupol, potrivit Kievului. Oficialii ucraineni și grupurile pentru drepturile omului au acuzat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta "intr-o clipa" daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca…

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca „Putin…

- Discuția telefonica a avut loc luni, in același timp in care delegațiile rusa și ucraineana purtau negocieri de pace, scriu AFP și Tass. In paralel, forțele Rusiei bombardau orașul Harkov. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Emmanuel Macron ca vrea recunoasterea peninsulei Crimeea drept teritoriu…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Au fost liderii europeni prea tacuți la intalnirile directe cu Vladimir Putin? A exacerbat NATO pericolul unui razboi in Ucraina? Toate acestea sunt teme legitime intr-o democrație, explica un ganditor liberal, fost deputat PNL. Exista mai multe tipuri de discurs critic la adresa modului in care Occidentul…