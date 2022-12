Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca atacurile de vineri ale rușilor s-au soldat cu trei morti si 10 disparuti la Krivoi Rog, unde o racheta a lovit o cladire rezidentiala, iar tara se confrunta din nou cu pene extinse de curent, dar spune ca raportul de forte va ramane neschimbat.…

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…

- ”Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si pastra dominatia politica, financiara, militara si ideologica prin orice mijloace”, a afirmat Vladirmir Putin.”Ei sporesc in mod deliberat haosul si agraveaza situatia…

- Parlamentul European a confirmat joi, 24 noimebrie, decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE, transmite Agerpres . Cu 531 voturi pentru, 7 voturi impotriva…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a calificat marți, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” condițiile ucrainene pentru inceperea discuțiilor in vederea incheierii razboiului dintre Rusia și Ucraina, scrie Le Monde . „Toate problemele vin din partea ucraineana, care refuza…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a plasat pe Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, pe lista de urmariți, reiese din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. In textul care insoteste articolul se precizeaza ca Medvedev este cautat de „autoritatile…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni acuzațiile conform carora forțele ruse au comis crime de razboi in zonele ucrainene recent eliberate, susținand ca sunt ”minciuni”, transmite Reuters. Aproximativ 450 de cadavre au fost descoperite in ultimele zile in gropi comun…