Ce spune Vlad Voiculescu despre o eventuală demisie din funcția de ministru al Sănătății Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu este de parere ca „demisiile ar trebui sa aiba legatura directa cu responsabilitatile”. Precizarile sale au fost facute dupa ce reprezentanții opoziției i-au solicitat demisia in urma incendiului de la Institutul Matei Balș „Cred ca, in general, demisiile, respectiv concedierile, ar trebui sa aiba legatura directa cu responsabilitatile dintr-un caz sau altul. Evident ca nimeni nu e vesnic intr-o functie si nici n-ar trebui sa fie asa. Echipa noastra a inceput aici cu mai putin de o luna in urma. Dar problema se pune – si cred ca asa este sanatos sa o punem intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

