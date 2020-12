Ce spune Virgil Musta despre efecte adverse ale vaccinului anti-covid: Nu sunt nici mai mari, nici mai rele

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a vorbit, luni dimineața, intr-o intervenție telefonica la postul B1 Tv, despre noua tulpina a SARS-COV-2, care a inceput sa se raspandeasca in Europa. „Noua tulpina creeaza premisele unui al treilea val, ceea ce…

- Romania inregistreaza mii de infectari cu coronavirus zilnic, iar pandemia este departe de a se termina. In acest context, medicul Virgil Musta, trage un semnal de alarma cu privire la anumite simptome. Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut cateva…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a facut cateva recomandari celor care, in aceasta perioada, au unele simptome de COVID-19 sau chiar au fost confirmati cu noul coronavirus, dar care se trateaza la domiciliu. "La aparitia oricarui simptom care ar…

- Medicul Virgil Musta ,de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, trage un semnal de alarma cu privire la locurile pentru pacienții de COVID-19, declarand ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…

- Bolnavii de COVID-19 care au forme asimptomatice sau usoare pot ramane sa se trateze acasa, si nu la spital, unde trebuie sa stea si in izolare timp de 14 zile. In aceasta perioada, ei trebuie sa ia masuri pentru a-si intari imunitatea si sa-si pastreze optimisul, spun medicii. "Am observat ca pacientii…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara atrage atenția asupra unui nou fenomen din lumea medicala. Marea probelma cu care se confrunta sistemul actual e lipsa de personal. Chiar daca s-ar forma mai multe secții de terapie intensiva, nu exista personal…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara este considerat un spital model in gestionarea cazurilor de COVID-19. Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli…