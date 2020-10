Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Iantu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti prezentatori din Romania, motiv pentru care anuntul sau conform caruia a avut coronavirus a facut inconjurul tarii. Mai mult, dupa o gluma postata pe pagina sa de Facebook, toata lumea l-a acuzat de faptul ca luat bani pentru a spune ca…

- Prezentatorul de televiziune Virgil Ianțu a anunțat, aseara, pe pagina sa de Facebook, ca s-a infectat cu noul coronavirus, insa are o forma ușoara a bolii.”Aceasta poza e facuta astazi și poate va surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția si cu normele de igiena, am contactat Covid.…

- Virgil Iantu este infectat cu coronavirus! anuntul a fost facut de prezentator pe pagina de Facebook. Acesta are o forma usoara a virusului si sustine ca va trece cu bine peste aceasta perioada. Prezentatorul si-a indemnat urmaritorii sa nu lase garda jos si sa se protejeze, anunța romaniatv.net.”Aceasta…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt care s-au vindecat de COVID-19 au donat sange, marti, la Centrul de Transfuzii Slatina, pentru a se obtine plasma in vederea tratamentului pacientilor infectati cu noul coronavirus, a informat purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Viața pare sa fi revenit la normal in comuna Prigoria, din Gorj, unde in urma cu jumatate de an era confirmat primul caz de coronavirus de la noi din tara. Acum localnicii rasufla ușurați, nici un caz de imbolnavire cu noul virus nu a mai fost inregistrat. Masca de protectie este singurul lucru care…

- Ziarul Unirea Un politician de la PNL a murit in ziua in care s-a vindecat de COVID-19 Un cunoscut politician din cadrul PNL Olt, a decedat in cursul zilei de sambata, 1 august, in urma unui infarct miocardic masiv, chiar in ziua in care s-a externat din spital. Dragos Turcitu avea 43 de ani și a fost…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat, sambata, un test negativ la noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pe contul sau de Twitter, transmite Mediafax.Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, s-a vindecat de COVID-19. "RT-PCR pentru Sars-COV2: negativ. Buna ziua tuturor", a scris in dreptul…

- Presedintele Consiliului Judetean si al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, considera ca liderul social democratilor suceveni, senatorul Ioan Stan continua „sa fie penibil si sa se acopere de ridicol, zi de zi”. Gheorghe Flutur a spus ca nu asteapta de la PSD aplauze pentru el sau pentru Guvernul PNL, insa…