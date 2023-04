Ce spune un reputat istoric despre jaful patrimoniului cultural: „Eliade ne-ar bate obrazul“ | INTERVIU

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman nu ezita sa confiște orice mic obiect dintr-un metal prețios nemarcat, vandut intr-un anticariat, dar ezita sa dea o lege care sa-i permita sa scaneze manuscrisele scoase la licitație ale unor personalitați romanești. La 4 ani de la scandalul manuscriselor Eliade nimic nu s-a schimbat.

- Ovidiu Balint a semnat joi contractul cu Primaria Arad și a devenit astfel, oficial, directorul noii instituții de cultura „Hub cultural MARTA” care iși propune... The post „Numai din risc se naște ceva!”. Interviu cu proaspatul director al hub-ului cultural MARTA, Ovidiu Balint appeared first on Special…

- Razboiul din Ucraina a cauzat distrugeri de 2,4 miliarde de euro la nivelul patrimoniului si al sectorului cultural si a generat pierderi de 13,9 miliarde de euro pentru veniturile obtinute din divertisment, arta si turism, a anuntat luni UNESCO, informeaza AFP.

- „Weekend Adevarul“ a discutat cu profesorul Alin Ciupala, autor al volumului „Femeia in societatea romaneasca a secolului al XIX-lea“, despre modul in care Maria Rosetti și-a asumat idealurile revoluționare și unioniste, cum a trait anii grei ai exilului alaturi de soțul ei.

- Un centru de excelența in educație și formare aplicata, cercetare-inovare-dezvoltare și valorificare și servicii socio-economice integrate pentru resursele de patrimoniu cultural și natural va fi creat la inițiativa UBB Cluj.

- In municipiul Chișinau activeaza cinci școli de arta in cadrul carora peste 10 mii de elevi sint incadrați in diferite forme de organizare a invațamintului artistic, transmite ipn.md. Pentru a face invațatura mai confortabila și prietenoasa tinerilor, municipalitatea investește in modernizarea infrastructurii…

- Cea de-a doua etapa a proiectului Map Your City se va desfașura, marți, 24 ianuarie, la ora 12.00 in incinta Muzeului de Istorie Naționala și Arheologie Constanța, conform unui comunicat de presa transmis de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța. Punctul central al intregului…