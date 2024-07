Unul dintre piloții Tarom, care s-au declarat inapți pentru zbor, susține ca ar fi suferit o „indigestie”. Este haos la aeroportul Otopeni, dupa ce mai multe curse ale companiei Tarom au fost anulate. 30 de piloți și copiloți Tarom s-au declarat inapți pentru zbor in decursul zilei de astazi, dintr-un total de 90, fiind anulate […] The post Ce spune un pilot Tarom care s-a declarat inapt de zbor: „Am facut indigestie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .