Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa majoreze ratele pana la un nivel care sa inceapa sa limiteze creșterea, iar varful acestora va depinde de raspunsul economiei la ciclul de inasprire monetara, a declarat economistul-șef al BCE, Philip Lane. Banca centrala a majorat deja ratele cu un total de 250…

- Cantitatea mai mare de lei lasata in piața de BNR pentru a stimula bancile sa ofere credite mai ieftine, politica necesara pentru a evita o eventuala intrare in recesiune a Romaniei, are ca efect scaderea indicilor ROBOR. Evoluția este pusa și pe seama controlului inceput de Consiliul Concurenței la…

- Oamenii cer inghetarea acestor rate si reducerea poverii dobanzilor. Asa ca ar putea constitui in scurta vreme un grup de lucru la nivel parlamentar pentru ca nici macar trecerea la IRCC nu mai este acum o solutie. Deputatul PSD Marius Costaficiuc sustine ca premierul Nicolae Ciuca ar trebui sa ia exemplul…

- Salariile din zona euro cresc mai repede decat se credea anterior. ”Stim ca salariile cresc, probabil intr-un ritm mai rapid decat erau asteptarile”, a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde. Partea proasta e ca asta ar putea determina o inflatie si mai mare, la nivel european. Au majorat ratele…

- Ciclul de scadere a indicilor ROBOR da semne de incetinire in ultimele zile. Acesta a fost declanșat la inceputul lui noiembrie de Consiliul Concurenței care a anunțat un control la cele zece banci care alcatuiesc „coșul" utilizat de BNR pentru a stabili zilnic indicii ROBID/ROBOR. Stagnarea se datoreaza…

- Indicele ROBOR la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 21 noiembrie 2022, la 7,91% pe an, de la 7,94% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). La inceputul acestui an, indicele ROBOR…

- Consiliul Concurenței a descins, marți, 1 noiembrie, in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul, dupa ce a inceput o ancheta legata de evoluția dobanzilor la lei – scrie antena3.ro. Citește și: Lista contribuabililor buni-platnici va fi publicata trimestrial pe site-ul ANAF ROBOR se calculeaza…

- Directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, a declarat saptamana trecuta ca Rezerva Federala ar putea majora dobanzile peste 4,5-4,75%, daca nu va vedea ”schimbari reale de comportament”. Urmatoarea intalnire a Rezervei Federale ar putea aduce clarificari referitoare la sdurata politicii monetare…