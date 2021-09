Ce spune un epidemiolog despre doza a treia

Marți incepe vaccinarea cu doza trei in Romania. Medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, a declarat la Digi24 ca doza a treia consolideaza protecția fața de formele grave de boala, iar oamenii din țarile unde s-a facut deja nu au avut reacții adverse. „Doza trei se poate face dupa ce trec șase luni de la vaccinarea completa. Este utila și consolideaza protecția fața de formele grave de boala. In țarile unde oamenii au facut deja doza trei nu au fost reacții adverse sub nicio forma diferite fața de cele de la dozele precedente. Din discuțiile cu oamenii din…