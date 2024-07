Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca una dintre masurile care ar putea fi luate, in contextul caniculei, pentru a ajuta Sistemul Energetic National, ar fi ca seara, in varful de consum, sa nu fie pornite aparatele mari consumatoare de energie.

- Pregatirile pentru plecarea in vacanța sunt aproape intotdeauna o experiența amuzanta. Fie ca este vorba de un city break sau de o escapada mai lunga, este esențial sa te pregatești adecvat pentru a te asigura ca te bucuri la maximum de acest moment de relaxare.

- In jur de 20 de oameni au renunțat sa mai zboare la Londra-Luton, vineri, 31 mai, dupa au așteptat o ora și jumatate la poarta de imbarcare și alte 3 ore in avion, „fara sa primim vreo explicație pentru intarziere, mancare sau apa. Unora li s-a facut rau”, dupa cum a declarat, pentru Libertatea, un…

- „Prosumatorii doresc in momentul acesta ca statul roman sa-si defineasca pozitia legata de prosumatori, pentru ca orice observator atent remarca, in ultima vreme, voalat, o abordare apocaliptica a viitorului sistemului energetic national . (…) Prosumatorii isi doresc sa afle pozitionarea statului roman…

- Fugarii vor trebui sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost aprobata de Parlament. Care sunt regulile Fugarii vor trebui sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost aprobata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Este reglementata procedura prin care…

- Florin Piersic, marele actor roman, va fi transferat cu avionul SMURD la un spital din București in urma unei operații la inima efectuate de medicii de la prestigiosul Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

- Avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, la care evolueaza internationalul roman Andrei Ratiu, a fost lovit de un fulger, obligand delegatia clubului madrilen sa se intoarca in capitala Spaniei la bordul unui autocar, dupa meciul disputat in deplasare cu Villarreal (scor 0-3), de duminica, din Primera…